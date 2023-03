La confirmación de que Laura Raffo buscará la candidatura presidencial nacionalista generó cuestionamientos en la interna del Partido Nacional por parte de quienes consideran que debería seguir dedicándose a pelearle el sillón municipal capitalino al Frente Amplio. Pero Raffo desestimó estos cuestionamientos y reafirmó su intención de dedicarse a la política nacional. “Quiero ser candidata a la presidencia y eso está decidido. Es más, ya estoy preparándome para salir a recorrer el interior profundo. Va a ser toda una aventura, pero por suerte me siento preparada, porque cuando era candidata a la Intendencia recorrí mucho el Montevideo olvidado. De hecho, me voy a calzar los championes que me ponía en los asentamientos, porque desde que terminó la campaña no volví a usarlos. Hay que cuidar la naturaleza y no consumir tanto”. Con respecto a la recepción que espera tener en el interior profundo, consideró que el hecho de ser montevideana no va a jugarle en contra. “Conozco más el interior que los asentamientos y, aun así, saqué 40% de los votos en Montevideo”.

La frase: “Una cheta de Punta Carretas que no tiene idea de cómo se vive en el oeste montevideano tampoco va a entender cómo se vive en el interior profundo”. Carolina Cosse, proletaria costera.