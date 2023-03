La denuncia de Romina Celeste contra Gustavo Penadés por haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 13 años generó sus primeras consecuencias ayer. Por un lado, Penadés desmintió públicamente las acusaciones. Pero además surgieron nuevas denuncias, en este caso anónimas, y la Fiscalía decidió actuar de oficio. Ante estas novedades, Gustavo Leal concretó reuniones con todos los denunciantes. “No fue algo planeado. Escuché por ahí que ellos tenían interés en contactarse con alguien del Frente Amplio, así que fui. Fue un día complicado, porque uno de los denunciantes vive en Montevideo, otro en Flores, otro en Treinta y Tres, y el último en Rocha. Me tuve que recorrer medio país, pero por suerte pude hablar con todos”. Sobre el contenido de las conversaciones, Leal no dio demasiados detalles. “Hablamos de cosas relacionadas con las denuncias y con cosas que no tienen nada que ver. No hubo nada más que eso. De hecho, fueron charlas bien inútiles, por no decir al pedo. Sería una lástima que me trajeran algún tipo de problema”.

Novedades de Fiscalía: Juan Gómez confirmó que Gabriela Fossati pidió ser trasladada a un juzgado de delitos sexuales.