La Suprema Corte de Justicia rechazó ayer el recurso interpuesto por la defensa de Fabián Pepín Rodríguez, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que pidió asilo político en Uruguay con el argumento de que está siendo perseguido políticamente en Argentina. Esto deja a Rodríguez prácticamente al borde de la extradición, aunque su defensa tiene pensado un último recurso. “Sabemos que el asilo en Uruguay ya no lo vamos a lograr. Ahora lo que vamos a hacer es solicitar asilo político en Punta del Este. Esperamos que el gobierno de este principado sea más sensible a nuestras propuestas”, explicó uno de los abogados. La defensa de Rodríguez sabe que tiene que trabajar a contrarreloj, ya que no está familiarizada con las normas jurídicas de Punta del Este. “Tenemos idea de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están en manos del regente plenipotenciario Enrique Antía, pero no sabemos si él efectivamente puede tomar cualquier decisión o si tiene que pedirle permiso a la princesa Laetitia D'Arenberg”.

El razonamiento: “Si tienen un régimen fiscal especial, supongo que también tendrán un sistema jurídico propio”. Abogado argentino de Pepín, el pillín.