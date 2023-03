Tras haber protagonizado incidentes violentos durante el acto de Lula da Silva en la Intendencia de Montevideo, Romina Celeste comenzó a distanciarse de la dirigencia del Partido Nacional. Varios dirigentes nacionalistas la cuestionaron por sus dichos y acciones y se desmarcaron de ella. Ante esta situación, Romina Celeste decidió pedir pase a Cabildo Abierto. “En el Partido Nacional hay mucha gente que entiende los peligros del comunismo, de la ideología de género y de los impuestos, pero desgraciadamente también hay otra gente que se queda a mitad de camino. Yo siento que no me están dejando crecer en el Partido Nacional. Por eso les voy a pedir que me den el pase”, declaró en un video subido a Tik Tok. Con respecto a su futuro en Cabildo Abierto, Romina Celeste reconoció que la convivencia con otros militantes seguramente sería “compleja”, aunque aseguró que “desde que los cabildantes me empezaron a conocer, mejoró mucho la imagen que tienen de los trans”.

El tuit: “¿Ven? A este trans sí le confiaría la educación de mis hijos. Mi problema no es con los trans. Mi problema es con los maestros que quieren dañar a mis hijos llenándoles la cabeza con cosas como que está mal darles latigazos a las personas”. @conmishijosnosemetan.