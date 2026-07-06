Infancia, educación y jubilaciones: los avances del gobierno que serán opacados por alguno de sus futuros errores

El gobierno confirmó la semana pasada que la Rendición de Cuentas incluirá un aumento de las transferencias a niñas, niños y adolescentes de hogares vulnerables y un incremento de 407 millones de pesos para la educación. Además, se anunció un aumento de 2,5% para las jubilaciones. “Esto es una prueba más de que el gobierno, lejos de estar estancado, avanza y, lo más importante, avanza en una dirección de izquierda. Es una lástima que nadie se va a enterar de estas noticias positivas debido a algún error del gobierno que va a ocupar el espacio en los medios que de otra manera podría estar ocupado por nuestros logros”, vaticinó una jerarca de la Torre Ejecutiva.

Por otra parte, un integrante del equipo de comunicación gubernamental confesó que también da como un hecho que deberá lidiar con algún paso en falso del gobierno que tirará abajo cualquier mejora en su imagen causada por la difusión de sus aciertos. “Esto es complicado, porque generalmente se usan noticias positivas para eclipsar las negativas. En este caso, no sé si por la revolución de las cosas simples o por qué carachos, la cosa está funcionando al revés. Adaptarnos a una realidad tan extravagante nos exige un esfuerzo enorme”.