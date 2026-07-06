Récord de consumo de energía eléctrica se debió a las personas que publican fotos de nieve y granizo

En la noche del jueves, una de las más frías del año hasta ahora, UTE registró un pico de consumo de energía eléctrica. El aumento en el consumo en los días fríos, debido fundamentalmente a la utilización de sistemas de calefacción eléctricos, es bastante frecuente, aunque en este caso las autoridades consideran que el ocurrió en forma indirecta. “Lo del jueves no tuvo tanto que ver con la calefacción, sino con la cantidad de gente que sacó y publicó fotos de granizo, aguanieve, nieve, vidrios de autos llenos de escarcha y campos congelados. No hay que olvidar que las redes sociales y los sistemas informáticos en general utilizan una gran cantidad de energía. Personalmente creo que las redes sociales deberían regularse para que solamente las utilicen los adolescentes, porque para los adultos son como un chiche nuevo que hay que usar por cualquier pavada”, opinó un jerarca de UTE.

Las autoridades estiman que un decaimiento del nivel educativo de la ciudadanía, sumado a un aumento en la costumbre de filmar y publicar cualquier evento mínimamente anómalo, podrían hacer que sea necesario construir una nueva represa hidroeléctrica.