Advierten que el fútbol está matando a las discusiones en X

La aplicación de la tecnología para el arbitraje en el fútbol llegó a un nuevo extremo el jueves, cuando un ligero toque de la pelota por parte de un jugador, registrado por un chip dentro del balón, hizo que se anulara un gol de Croacia. La evidencia divulgada por la FIFA fue tan sólida que apenas habilitó algunas tibias discusiones en redes sociales. Un experto en redes sociales consideró que los avances en las tecnologías de arbitraje “están matando a X”. “Desde los tiempos en que se llamaba X esta red social se nutrió de discusiones entre personas con una conexión con la realidad extremadamente débil o lisa y llanamente inexistente. Esto de que la tecnología demuestre cómo ocurrieron las cosas puede ser muy justo y evolucionado, pero les saca gran parte de la gracia a los debates entre energúmenos capaces de decir las estupideces más grandes desde un perfil anónimo con tal de provocar a otros energúmenos”.

Pero en opinión del experto, la inclusión de tecnología en el arbitraje no seguirá avanzando, sino todo lo contrario. “Tarde o temprano, los usuarios de X se van a cansar de tantos datos fríos y tanta objetividad y van a exigir la vuelta del arbitraje que no recurría a la tecnología. Y como X es propiedad del dueño del planeta, la FIFA no va a tener más remedio que ceder”.