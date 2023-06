Tras el accidente del submarino Titan durante una excursión a los restos del Titanic, varios expertos en la industria del turismo para los ultrarricos consideran que estos podrían volcarse a actividades menos riesgosas, aunque seguirán buscando destinos y actividades extremas y, sobre todo, originales. En este marco, la Intendencia de Montevideo comenzará a promover la esquina que forman las calles Daniel Fernández Crespo y Nicaragua como destino turístico para millonarios. “Las personas de altísimo poder adquisitivo ya no quieren comprarse una isla en el Caribe o una cabaña en los Alpes suizos. Ahora buscan experiencias que los sorprendan, que los desafíen, que les muevan el piso. Luego de hacer un relevamiento por toda la ciudad, llegamos a la conclusión de que el lugar que más chances tiene de generar estas sensaciones es esa esquina. Un ultrarrico que viva en Silicon Valley, Hong Kong o Abu Dabi seguramente no tenga idea de que existe algo así en el planeta. No nos caben dudas de que las excursiones a ese punto de Montevideo van a despertar el interés de varios integrantes de la lista de multimillonarios de Forbes”.

El primer obstáculo: Jeff Bezos quiere invertir en un sistema de taxis aéreos autónomos y ecológicos que llevarían turistas a esta esquina, pero aún no logró el visto bueno de Juan Salgado.