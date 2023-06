En el marco de una estrategia que tiene como objetivo generar un espacio para atraer a personas que no votan al Frente Amplio (FA) pero tienen una concepción progresista que los lleva a estar decepcionados con la coalición de gobierno, la fuerza política decidió que se presentará a las elecciones como parte de una alianza. “Vamos a generar un espacio que trascienda al Frente Amplio, que se va a llamar ‘Peores son los Blancos’, con el cual queremos traer de nuevo a todas las personas que no nos votaron porque estaban decepcionados con nosotros y creían que no se podía caer más bajo, pero con este gobierno se dieron cuenta de que sí se podía, y bastante más bajo”, explicó un integrante de la Mesa Política del FA. Por el momento no hay confirmado ningún nombre de peso que pueda participar en esta alianza, pero en la dirección frenteamplista consideran que “cualquier político que tenga un mínimo deseo de ser asociado al progresismo no va a tener más remedio que entrar, así que esperamos varias incorporaciones”.

La acusación: “Quieren engañar a la gente. En el Frente Amplio no hay lugar para la moderación. El único lugar para los moderados está en la coalición multicolor. Hay que soportar a Cabildo Abierto, el herrerismo y la derecha del Partido Colorado, pero todo sea por la moderación”. Pablo Mieres, izquierdista pragmático.