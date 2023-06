La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado tuvo una importante presencia en los medios de comunicación durante todo el día de ayer. En televisión, radio e internet se escucharon opiniones de las más variadas. Una de las que más llamaron la atención fue la del mono tití que desde hace algunos días recorre las copas de los árboles del barrio Mercado Modelo. “Mirá, yo en esa época no había nacido, pero algo he leído sobre el tema, más que nada en Twitter, y creo que la culpa del golpe de Estado la tuvieron los tupamaros, porque si no hubiera sido por ellos, jamás hubiéramos tenido a los militares en las calles”.

El primate, que se definió a sí mismo como “un librepensador sin ataduras político-partidarias de ningún tipo”, reconoció, de todos modos, que no está solo en esta interpretación de la historia. “Yo no soy un gorila, pero no puedo negar que comparto más de una característica con esa especie. Y bueno, en ese sentido no puedo negar que estoy un poco de acuerdo con los gorilas”.