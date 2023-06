Durante la conferencia de prensa en la que se anunció que la Intendencia de Montevideo repartirá agua embotellada entre mujeres embarazadas, la jefa comunal leyó fragmentos de un informe de la Facultad de Medicina en el que se afirma que los trihalometanos que libera el agua de OSE al ser calentada en los calefones podrían generar malformaciones en el feto. Horas más tarde la facultad aclaró que los estudios en ese sentido no eran concluyentes, pero de todas maneras varios ginecólogos le agradecieron a Carolina Cosse por haberles arruinado el fin de semana. “Gracias, señora intendenta. Me pasé sábado y domingo contestando mensajes que me enviaron mis pacientes, muy angustiadas por estar poniendo en riesgo la salud de sus hijos cada vez que se bañan”, escribió una ginecóloga en una red social. Otro ginecólogo contó que el sábado de noche se pasó “más de tres horas intentando convencer a una paciente de que agarrando párrafos sueltos de estudios científicos uno puede terminar llegando a la conclusión de que si comés tres chocolates es seguro que te agarrás un cáncer”.

Salud capilar: la intendencia distribuirá gorras de baño entre la población, ya que un informe asegura que ducharse con agua de OSE puede producir la pérdida total del cabello.