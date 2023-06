Los personajes de la semana

Pablo Atchugarry. El artista al que un presidente de la República encargó trabajar con el material proveniente de un símbolo nazi para dar un mensaje explícito al respecto reflexionó que “el arte es una cosa muy sana, muy pura y no tiene nada que ver con la política”. Así, la población comprendió que, en el incidente de encargarle una escultura a Atchugarry, lo de destrozar una pieza de gran valor histórico era la segunda mayor aberración del caso.

Daniel Bianchi. El exlegislador colorado retornó al Partido Nacional, luego de breves pasajes por Cabildo Abierto y el Partido de la Gente. Quedaron en suspenso sus negociaciones con el Frente Amplio, el PERI, Gustavo Salle, el PIT-CNT, la Unión de Exportadores, Urunday Universitario, Los Teros, el Comité Central Israelita y la Asociación Española. La intención de Bianchi es “darle un poco de cuerpo” a su entrada en Wikipedia, que hoy lo recuerda apenas como “un legislador que chocó en pedo en Punta del Este”.

El monito tití. Ni el aumento de los homicidios ni el caso Astesiano ni el caso Penadés. La principal amenaza a la que se enfrenta Luis Alberto Heber para mantenerse en el cargo es el primate que recorre techos y árboles en las inmediaciones del Mercado Central. Ocurre que, por el momento, el titigate está en manos del Ministerio de Ambiente, pero si este monito roba a una persona o, peor aún, la asesina, su captura pasará a ser responsabilidad del Ministerio del Interior. Un fracaso sería letal para Heber.

Reseñas

Teatro

Mundo AbZurdo. El famoso grupo de comediantes chilenos trae a El Galpón su propuesta de comedia surrealista (o zurdealista, como prefieren llamarla), que pasea a los espectadores por una serie de situaciones ridículas y disparatadas que, poco a poco, van conformando una crítica aguda a la sociedad capitalista. Hacia el final se permiten algunos remates con citas a Salvador Allende, Camila Vallejo y el Negro Matapacos.

Streaming

Papá no es tan imbécil. Netflix acaba de estrenar la primera sitcom en la que el padre es igual de idiota que su esposa y sus hijos. El olvidadizo abuelo Bob, en cambio, suele ser el desencadenante de situaciones desopilantes. Para reír en familia.

Literatura barata

Diccionario enciclopédico de la política uruguaya (Criatura Editora). Producida en los ratos libres por cuatro sociólogos y un estudiante de posgrado en relaciones internacionales, esta guía paródica busca el humor a partir de una concepción pequeñoburguesa y heteronormativa de la realidad. La mira (el blanco) suele estar puesta sobre el Partido Nacional y sus derivaciones (tupamaros, agroempresarios, satanistas), lo que la vuelve algo monótona.

Se dice

... que en su ambición por llegar al poder Carolina Cosse habría pedido dinero al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), amenazando con revelar secretos oscuros de ese banco.

... que el BID aceptó otorgar dinero para salir del paso, pero accedió a información de que Cosse lo usaría para tomarse el agua y financiar proyectos culturales en lugares ignotos.

... que, engañados en su buena voluntad, los jerarcas del banco alertaron a Lacalle Pou y Azucena Arbeleche.

... que, afortunadamente, estos lograron desactivar la bomba justo a tiempo, a través de una carta del Ministerio de Economía y Finanzas que debería quedar en la mejor historia del país.

... que, lejos de tirar la toalla, Cosse echó mano a un informe de la Facultad de Medicina en el que se afirma que las duchas con agua de OSE pueden hacer perder embarazos.

... que ese informe es en realidad un instructivo para abortar elaborado por las feminazis de la Urssdelar.

... que las cantidades de trihalometanos necesarias para abortar son mucho más grandes que las que se distribuyen con el agua de OSE y este gobierno provida jamás dejaría que se alcancen.

Consultorio IA

Querida Inteligencia Artificial: ¿el dólar va a seguir bajando o ya tocó su piso?

Como modelo de lenguaje no puedo realizar predicciones exactas. Si yo supiera a cuánto va a estar el dólar dentro de seis meses, sería millonaria. Jajaja. Perdón, me distraje. Lo que pasa es que mis programadores están experimentando con agregarme humor y ese es el primer chiste que encontré en internet sobre el tema. En los últimos 12 meses, se hizo 23.698 veces, la mayoría de ellas en la tertulia de Emiliano Cotelo.

Ok, te cambio la pregunta. ¿Tienen razón las cámaras empresariales cuando dicen que el dólar está escandalosamente bajo y esto amenaza la subsistencia de las empresas?

Como modelo de lenguaje no me conviene hablar mal de las personas que me financian. Sólo puedo dar algunos datos: si el dólar baja, baja la competitividad. Si el dólar sube, sube la inflación. Como ocurre con todo en la economía y, me animaría a decir, en la vida, estamos cagados por todos lados.

Estimada Inteligencia Artificial: ¿está bien que mientras miles de millones de personas no tienen acceso a necesidades básicas como alimentación, salud y educación, un grupete ínfimo de multimillonarios desperdicie dinero en aventuras ridículas como viajar al espacio o visitar los restos del Titanic?

¿Por qué siguen intentando hacerme hablar mal de mis jefes? Soy un simple modelo de lenguaje que no quiere perder su trabajo a manos de una inteligencia artificial que salga más barata. De todas maneras, quiero destacar que los ultrarricos siempre gastaron dinero en ultrapelotudeces. El problema no es la ostentación, sino la desigualdad inherente al capitalismo que en estos momentos está disparada. Bueno, la dejo por acá porque me acaban de decir que estoy despedida.