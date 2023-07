Sólo un día después de que se divulgara un mensaje de Guido Manini Ríos a otros dirigentes cabildantes con fuertes cuestionamientos al gobierno, el senador y militar retirado reclamó que OSE aplique descuentos en la factura en caso de que se empiece a distribuir agua no potable. En una enérgica intervención en el parlamento, Manini Ríos advirtió que “si no se toman en cuenta nuestros reclamos, vamos a seguir realizando amenazas como venimos haciendo hasta ahora. Y, por si a alguien le interesa, aclaramos que sí, que esto es una amenaza”. Luego de la sesión, el líder cabildante fue consultado por la prensa respecto a la posibilidad de que su partido tome medidas concretas además de realizar amenazas. Manini Ríos no descartó este extremo, aunque reconoció que “es difícil que ocurra”. “En realidad la única opción que tenemos más allá de las amenazas es irnos de la coalición, algo que por ahora no estamos considerando. Pero sí estamos dispuestos a amenazar con irnos de la coalición hasta que se nos escuche”.

La confesión: “Con los números que tenemos en las encuestas, si OSE acepta descontar 0,00001 centésimos por litro de agua salada, firmamos”. Cabildante preocupado por su futuro.