La fiscal que investiga la entrega de un pasaporte al narco Sebastián Marset citará a declarar a Luis Alberto Heber. El ministro del Interior dijo sentirse “absolutamente tranquilo” con su actuación en el caso. Además, ante las diferentes versiones sobre qué tanto sabían las autoridades de su ministerio con respecto a Marset, Heber fue concluyente al afirmar: “Me creo a mí”. “Tengo una relación de amistad conmigo mismo de toda la vida. Creo que quienes me contradicen me están difamando, por lo que me estoy recomendando el inicio de acciones legales contra ellos”. De todas maneras, Heber reconoció que, en estos casos, “en el fondo nunca se sabe qué está pasando por la cabeza de las personas” y advirtió que “las circunstancias pueden cambiar”. “Si se llegara a comprobar que algunas de las cosas que yo dije no son verdad, sería algo gravísimo. De todas maneras yo no me voy a arrepentir de haberlas dicho porque, vuelvo a repetir, soy mi amigo, y a los amigos no se los deja tirados”.

La frase: “Es mi amigo, pero no puedo sacarme fotos con él porque este caso es un escándalo que rebasa los límites de lo tolerable”. Gustavo Penadés, amigo de Heber pero no suicida.