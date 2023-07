El homenaje de la Cámara de Senadores al dúo Larbanois Carrero por sus cuarenta y cinco años de trayectoria fue criticado por el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, quien se quejó del tiempo que se le dedicó a la “cantarola”. “El país tiene una gran cantidad de problemas y nosotros estamos acá, perdiendo el tiempo con homenajes. Yo creo que para seguir así, mejor cerramos el Parlamento y listo. A otra cosa”. Pero Domenech no solo tuvo palabras críticas hacia los homenajes. “Yo a veces me pregunto, ¿vale la pena gastar todo ese dinero en sueldos de legisladores, secretarios, asesores y funcionarios? ¿Y si mejor cerramos el Parlamento?”. El senador cabildante también consideró “ofensivo” que mientras los uruguayos “están tomando un agua salada asquerosa, los senadores y diputados estemos gastando dinero en botellas de agua mineral, té y café. No sé, la verdad, yo le doy vueltas y vueltas al asunto y siempre llego a la misma conclusión: deberíamos cerrar el Parlamento y ahorrarnos todos estos problemas”.

También Manini: “Es vergonzoso que se pierda el tiempo con homenajes en lugar de dedicarlo a presentar proyectos de ley destinados al fracaso pero que sirven para hacer campaña electoral”. Guido Manini Ríos, durante la media hora previa que utiliza para tirar bolazos.