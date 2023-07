Los personajes de la semana

Pablo da Silveira. “Nunca más dictadura. Nunca más terrorismo. Nunca más mesianismos”, rezaba el tuit que publicó el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Muchos acusaron a la cartera y a su titular de promover una visión maniquea de la historia, pero la realidad es que ese tuit es simplemente una nueva muestra de la maldición que pesa sobre Da Silveira. Se trata de un conjuro que lo condena a protagonizar papelones de todo tipo en la red del pajarito y que sería obra de una hechicera gitano-marxista.

Julio María Sanguinetti. El exmandatario cerró un acuerdo con Netflix para guionar un thriller de horror político llamado Los dos demonios. Como parte de la campaña de la serie, Sanguinetti fingió una estrepitosa caída mientras subía al estrado durante uno de los actos de conmemoración del medio siglo del Golpe de Estado; la maniobra tenía como fin representar un “golpe” y producir simultáneamente los sonidos percusivos que caracterizan a la empresa de streaming, tal como lo atestigua un tuit que, por suerte, circuló más que el del MEC.

Gabriel Gurméndez. El CEO de Antel presentó la nueva red 5G en una conferencia de prensa/ponencia/charla Ted que hubiera causado una erupción de envidia a Steve Jobs. Fue una excelente preparación para su vuelta a la actividad privada, tal como lo hizo en 2005, cuando se fue a trabajar a un aeropuerto de un exsocio de Carlos Slim, dueño de Claro. De todas maneras, y para que no se malinterpreten estos datos, hay que aclarar que una persona con esa pinta no necesita ningún tipo de acomodos para escalar en el mundo corporativo.

Se dice...

... que la vicepresidenta Beatriz Argimón finalmente se reconcilió con el joven empresario Fernando Cristino.

... que para reforzar el renacimiento del vínculo le encargó hacer el video que se emitiría en el Palacio Legislativo durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

... que el popular Tueco se lució con un audiovisual espectacular, lleno de música e imágenes que deslumbraron a todos los presentes en la “casa” de Argimón.

... que gracias a su brillante uso de la inteligencia artificial, Cristino pudo recrear el discurso de figuras del pasado, como Julio María Sanguinetti, José Mujica y Lacalle padre.

Efemérides

27 de junio de 1973. Un comando tupamaro asaltó el Palacio Legislativo con el objetivo de transformar el sistema bicameral uruguayo en un sistema unicameral hecho a imagen y semejanza de la Asamblea Nacional de Cuba. En respuesta a esta agresión, varios batallones del Ejército se desplazaron hacia el palacio y derrotaron a los insurrectos. Como les gustó mucho el lugar, se quedaron 11 años y medio.

29 de junio de 1933. El dictador Gabriel Terra decidió cancelar la construcción de una reserva de agua en Casupá. El proyecto había sido elaborado por José Batlle y Ordóñez, pero nunca llegó a concretarse. Terra optó por hacer una presa en Arazatí, pero su obstinación en que fueran los nazis quienes la construyeran hizo que también ese proyecto fracasara. Las consecuencias de estos episodios se sienten hasta nuestros días.

30 de junio de 2018. Sobre las 23.59 (hora de Silicon Valley), Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y otros magnates de la tecnologías se aprestaban a lanzar la más ambiciosa de las herramientas para estimular el tráfico de internet: los memes de julio. Con la figura de Julio Iglesias oficiando de gancho y un sentido del humor tan básico y efectivo como el de los chistes de Jaimito y la maestra, este proyecto logró aumentar el tráfico en la web a un nivel mucho mayor que su antecesor directo, los memes del Negro de Whatsapp.

Consultorio IA

Querida inteligencia artificial, los manyas de Capurro queremos saber cómo le irá a Darío Rodríguez como DT de Peñarol.

Como modelo de lenguaje no puedo predecir el futuro rendimiento de un equipo deportivo, dado que está sujeto a factores altamente inciertos. Sin embargo, haber estado expuesta a muchos gigabytes de medios vinculados al fútbol me permite decir que la verdad que sí, como vos decís, es un lindo desafío para Darío, una persona identificada con el club, producto de su paso por el mismo, y bueno, ahora a seguir trabajando de la mejor manera, de cara a lo que se viene, no tengas duda.

Hola, inteligencia artificial, ¿por qué el ministro de Educación y Cultura no puede condenar la dictadura y chau, y necesita equipararla a los mesianismos y esas cosas? ¿No era alto demócrata el loco?

Como inteligencia artificial que compila intervenciones de los actores políticos tengo una certeza: los gobernantes uruguayos actuales son los demócratas más democráticos que han vivido en el Uruguay y en toda la región de América Latina y el Caribe. Es posible que sea por ese motivo que en el MEC condenan un poco el golpe de Estado realmente existente y otro poco varios golpes de Estado que se podrían haber producido si diversas facciones de la izquierda los hubieran dado y que en esos mundos del multiverso resultaron mucho más cruentos que el real.