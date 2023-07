Los personajes de la semana

Jonathan Mastropierro. Una nueva ficha apareció en el complejo tablero del caso Penadés. ¡Y qué ficha! Estafador desde los 13 años, tuvo un punto alto de su carrera en 2019 cuando se hizo pasar por el “embajador de la juventud Jonathan Mastropierro Rockefeller” para usar remises a cuenta de Unicef, delitos por los que fue condenado a 20 meses de prisión. Decidió denunciar a Penadés por la envidia que le provoca que el pícaro senador haya logrado zafar de la Justicia durante décadas.

Francisco Bustillo. El canciller sugirió que Uruguay podría dejar de pertenecer al Mercosur como miembro pleno y entusiasmó a los impulsores del Uruexit, un grupo de adolescentes seguidores de Javier Milei, Jair Bolsonaro y personajes femeninos de animé que aparecen en ropa interior. Fuera de ese micromundo de ideas libertarias y hormonas alborotadas, las palabras de Bustillo pasaron casi desapercibidas, seguramente porque es el canciller menos respetado del Uruguay posdictadura. Y eso que compite con un tipo que pintarrajeaba osos en la plaza Independencia.

Mark Zuckerberg. El sociópata de Facebook lanzó una nueva red social para competir con Elon Musk, el sociópata de Twitter. Tal como vimos en La red social, el gran problema de Mark es que sus habilidades para interactuar en vivo con seres humanos son casi nulas y por eso quiere ser el número uno de las redes. El problema de Elon no sabemos cuál es porque aún no se hizo una película sobre él. En todo caso, Zuckerberg es ahora una especie de Joe Biden al que debemos preferir antes que a Donald Trump. Nada mal para un pajero con dificultades para madurar.

Horóscopo retroactivo (semana del sábado 1º al viernes 7 de julio)

Aries. Mal momento para tomar agua de la canilla. ¿“Aries”, dijimos? Perdón, quisimos decir “uruguayos”. Jajaja. Un chiste para romper el hielo.

Tauro. Momento ideal para cambiar de trabajo si surge alguna opción que te guste más y en donde te paguen mejor. Como siempre. Y para todos.

Géminis. Se avecina una tragedia que cambiará tu destino inexorablemente y para mal. Si no estás conforme con esta predicción puedes consultar a un tarotista, nosotros no nos ofendemos, pero te advertimos que son todos medio chantas.

Cáncer. Si tu pareja es de Leo, es el momento ideal para engañarla.

Leo. Si tu pareja es de Cáncer, no es momento de dudar de ella, sino de confiar ciegamente.

Venus. A pesar de no ser una estrella, este planeta es extremadamente influyente, en general para mal. Afortunadamente este efecto se nota únicamente en Mercurio, así que, si no piensas viajar a ese planeta, no deberías preocuparte.

Virgo. En el terreno financiero las noticias pueden ser buenas o malas, según a qué precio esté el dólar. Recomendamos consultar la pizarra con frecuencia.

Escorpio. La Cruz del Sur en la bandera del Mercosur indica claramente que es imposible abandonar el bloque regional, porque se necesitan cuatro estrellas.

Sagitario. Buen momento para comprar una casa en Guazuvirá. Hay que apurarse, porque son más las personas de Sagitario que las casas en ese balneario. Y encima están los porteños con guita.

Águila nazi. Muchos creen que este signo, que forma parte del zodíaco que se impuso en Alemania en los tiempos del nacionalsocialismo, ya perdió su capacidad de condicionar el comportamiento de los humanos, pero esto no es así. El auge del neonazismo hizo que los nacidos bajo el signo de Águila Nazi ahora tengan que estar pendientes de su posición en la bóveda celeste. Para esta semana, concretamente, es un buen momento para engordar.

Piscis. Excelente momento para emprender negocios y también para comenzar nuevas relaciones. Pero, atención, la posición relativa ante una estrella varía si el observador se desplaza, así que, si quieres que este pronóstico se mantenga, deberás quedarte parado en el mismo lugar en que estás mientras lees esto. Esperamos que ya hayas ido al baño.

Acuario. La vida de las mascotas, especialmente los perros, se verá sacudida por un evento luctuoso. Si tienes perro intenta explicárselo, preferentemente con ladridos, de modo que esté preparado.

Reseña

Streaming - Papá no es tan imbécil. Netflix acaba de estrenar la primera sitcom en la que el padre es igual de idiota que su esposa y sus hijos. El olvidadizo abuelo Bob, en cambio, suele ser el desencadenante de situaciones desopilantes. Para reír en familia.

Podcast - La tertulia agrietada. Un experimento de estudiantes de la Ucudal se transformó en un podcast hecho y derecho: editaron los fragmentos más intensos del segmento de debate del programa En perspectiva, caracterizado por el tono amable de las participaciones, para que parezca un show político despiadado. El podcast, por ahora, tiene dos episodios de 12 segundos. El conductor, Emiliano Cotelo, les dio el OK: “Ya me tenía un poco cansado esto de la tolerancia irrestricta. Eso sí: nada de agravios”.

Música en vivo - Niña Bolo en el Teatro de Verano. El grupo revelación de la pandemia realiza su primer show en un escenario mayor este domingo a las 20.00, donde presentarán el disco Noche de bolos. “Le pusimos así porque mucha gente pensaba que el nombre de la banda hacía alusión a la bulimia, pero nada que ver, eso era sólo un tema cuyo estribillo decía: ‘Bolo alimenticio, qué sacrificio’, pero ya no lo tocamos más. El que sí vamos a tocar es ‘Sólo un bolo’, que habla de una vez que Tati hizo un papel muy chiquito en una obra infantil”.