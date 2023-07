En un mensaje dirigido a sus correligionarios, el líder cabildante denunció una ofensiva en contra de su partido, en la que estarían participando la Torre Ejecutiva, el Frente Amplio y la prensa. Pero para Manini Ríos la ofensiva “va mucho más allá” de Cabildo Abierto. “Acá lo que no se tolera es que nosotros seamos los únicos depositarios de la herencia artiguista. Por eso atacan con esa virulencia a nuestras políticas de reparto de viviendas, que no son otra cosa que una actualización del reparto de tierras llevado a cabo por nuestro prócer”, afirmó. El senador se preguntó qué hubiera hecho José Gervasio Artigas si venía a pedirle un terreno “un gaucho humilde, un indígena guaraní o un esclavo liberado”. “¿A alguien le parece que nuestro prócer se hubiera puesto a pedir informes jurídicos? ¿O le hubiera dado esa tierra? Obviamente que hubiera hecho lo segundo. Eso es lo que no pueden entender los blancos, los colorados, los frenteamplistas, la prensa, los masones, las financieras, todos los organismos de la ONU y los gays. Por eso nos atacan”.

La confesión: “A comienzos de este gobierno éramos una piedra en el zapato. Ahora somos una piedrita. Pero, ojo, una piedrita en el zapato te puede arruinar el día”. Guido Manini Ríos, milico molesto.