En una entrevista publicada ayer por el semanario Búsqueda, el senador Gustavo Penadés reiteró que las denuncias en su contra por abuso sexual de menores son falsas, al tiempo que anunció su intención de vender los derechos de su caso a Netflix para que la empresa haga una serie. “Me voy a hacer millonario. Ya lo tengo todo planeado. No puedo adelantar demasiados detalles, porque las negociaciones por ahora son reservadas, pero mi secretario personal, Sebastián Mauvezin, ya me consiguió los contactos de varios productores de Netflix con los que me voy a reunir en breve”. El exprofesor de Historia del Liceo Militar confirmó que está “negociando” la participación de Penadés en una serie sobre su caso. “Gustavo es una persona muy ocupada y lógicamente no puede estar en todos los detalles, por eso yo le doy una mano. En el caso de los productores de Netflix, nuestro modus operandi es el siguiente: yo contacto a los productores, arreglo un lugar para el encuentro y los honorarios que cobraría Gustavo por vender los derechos, y después los dejo solos”.

La advertencia: “Todavía no vimos el proyecto, pero si siguen apareciendo casos va a tener que ser una serie de varias temporadas. No sé si nos dará el presupuesto”. Ejecutivo de Netflix que prefiere series cortitas.