El partido del viernes contra Chile era visto como el comienzo de una nueva etapa de la selección uruguaya, debido a que varias de las figuras históricas no iban a estar y en lugar de ellos aparecían muchos jóvenes. Luego del partido, y a pesar de que Uruguay ganó con categoría, muchos consideraron que fue un gran error no haber convocado a Juan Carlos Scelza para los relatos. “Sí, salió bien la cosa, pero con Scelza hubiera salido todo mucho mejor aún. Por algo él estuvo tanto tiempo comentando los partidos. Los nuevos no decepcionaron, pero tampoco deslumbraron”, escribió un usuario de Facebook.

“Todo bien con el recambio, pero hay que tener un poco de respeto. ¿O ya se olvidaron de que Scelza fue el inventor de los cinco sinónimos al hilo? ¿O de que nadie usó tantas veces como él el ‘ni está todo tan bien ni es todo un desastre’?”, opinó otra usuaria de esa red social. “Prefiero quedar afuera del mundial con Scelza en los relatos que clasificar sin él. Scelza te hacía calentar, pero por lo menos no te daba lástima”, sentenció un usuario de X.