La polémica entre la Sociedad de Anestesiología del Uruguay y la Administración de los Servicios de Salud del Estado por la contratación de especialistas argentinos para cubrir cargos vacantes en el hospital del Cerro tuvo un giro sorpresivo en la noche de ayer cuando desde la gremial se solicitó al gobierno un subsidio ante los “devastadores efectos que la brecha cambiaria con Argentina le está trayendo a nuestro sector”. Los anestesistas alertan que es “prácticamente imposible” competir con las profesionales de la vecina orilla, ya que “ellos no sólo cobran más barato sino que están dispuestos a ir al Cerro y a otros lugares a los que nosotros no vamos. Esto es competencia desleal”. Es por esto que reclaman “un subsidio que compense la pérdida salarial que podemos empezar a sufrir”. Y, si bien aclararon que en el caso del Cerro “no es grave, precisamente porque nosotros no vamos”, si los anestesistas argentinos empezaran a trabajar en Montevideo o Punta del Este “se nos complica”.

Palabras no dichas: “Le pedimos al gremio de anestesistas que no tranque el funcionamiento del hospital del Cerro”. Dirigente oficialista que no se pronunció sobre el tema.