Carolina Cosse presentó el viernes un proyecto para instalar una ciclovía que atravesará la avenida 18 de Julio por su parte central. Uno de los aspectos más novedosos de esta ciclovía es que estará rodeada por árboles de gran altura que la mantendrán oculta. “La idea es que los conductores de los ómnibus no se tienten y empiecen a atropellar ciclistas. Porque una cosa es ver un par de bicicletas entreveradas entre el tráfico y otra cosa es ver un carril lleno de ciclistas ahí nomás, a un pequeño movimiento de volante de la catástrofe”, explicó un jerarca de la Intendencia de Montevideo. Un sondeo realizado por la comuna el año pasado reveló que 83% de los conductores de ómnibus de transporte urbano tiene a diario fantasías en las que atropella ciclistas. “Sería injusto y hasta cruel exponer a los conductores a un espectáculo que claramente los va a tentar. Y ni que hablar que sería un verdadero desastre que uno de ellos ceda a sus más bajos impulsos de asesinar ciclistas. Es más prudente mantener todo tapado”.

Las primeras reacciones: “Este proyecto de ciclovía es un delirio de Cosse. Si no fuera porque en mi partido me lo tienen terminantemente prohibido, impulsaría un juicio político contra ella”. Edil nacionalista de no muchas ideas.