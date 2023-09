Las aspiraciones del líder del Partido Independiente de presentarse como la opción centrista por excelencia dentro del oficialismo sufrieron un duro revés cuando Álvaro Delgado se ubicó a sí mismo al centro del espectro político e incluso llamó a su sector político D Centro. Mieres reconoció que este nuevo escenario lo enfrenta a una situación complicada. “¿Cómo hago para seguir definiéndome como la opción de centro? Si digo que estoy a la izquierda del centro, estaría aceptando que el centro son ellos y no yo. Y si digo que estoy al centro del espectro, a diferencia de ellos, que son de derecha, me voy a inmolar más aún aceptando participar en un eventual gobierno”. La solución encontrada por los independientes consiste en presentarse como la opción que está “al centro del centro”, pero el propio Mieres reconoce que se trata de una apuesta “compleja”. “Me está costando mucho posicionarme en ese lugar, porque ni siquiera se entiende muy bien qué sería. ¿Un centrismo radical, o sea, una versión radical de Álvaro Delgado? ¿Un centro más chiquito y con menos influencia? Honestamente no sé por dónde salir de este laberinto posicional”.

La confesión: “Las encuestas no me desalientan, al contrario. No me va a votar nadie, pero por lo menos voy a tener el placer de ver cómo Cabildo Abierto se transforma en un minipartido como el nuestro”. Pablo Mieres, político moderadamente resentido.