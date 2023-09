La posibilidad de que Luis Suárez y Edinson Cavani no fueran citados por Marcelo Bielsa para estas Eliminatorias estaba dentro de lo esperable, pero la no convocatoria de Sebastián Coates generó sorpresa. Según se supo ayer, el zaguero de Sporting de Lisboa le preguntó a Bielsa si lo había incluido en la lista de estrellas de la selección uruguaya que están a punto de retirarse. “Bielsa lo llamó para explicarle por qué no lo citaba, pero antes de que pudiera decir nada, Coates le preguntó si tenía que empezar a preparar su partido de despedida. Él se siente muy lejos del retiro, porque tiene 32 años y está en un buen nivel, pero con esto de que Bielsa lo puso en el mismo paquete que a Suárez y Cavani, como que le entró la duda”, explicó una fuente del entorno del jugador.

Según esta fuente, Bielsa no le quiso confirmar ni desmentir que lo haya dejado fuera de la convocatoria por su edad, ni que la decisión tuviera que ver con sus características de juego o con el planteo táctico que tiene en mente. “Básicamente, Bielsa le explicó que la filosofía no consiste tanto en encontrar respuestas como en plantear preguntas”.

Las declaraciones: “Si el técnico me llama, yo voy a estar, y si no me llama, no estoy. Y si me toca estar 90 minutos debajo de su culo, no me voy a quejar”. La heladerita de Bielsa.