Las opiniones de Marcelo Bielsa acerca de cómo el afán de lucro de los medios de comunicación lleva a que sus empleados busquen generar polémica fue uno de los principales temas de la agenda en los últimos días. Según explicaron desde un canal de televisión, “fue algo mágico, porque el rating se disparó cada vez que en el informativo o en el programa de deportes se habló del tema. Nosotros pensábamos que la noticia bomba, esa que iba a generar picos de rating, iba a ser la no citación de Suárez y Cavani, pero con esta críticas al amarillismo de los medios obtuvimos niveles de audiencia que hace años no lográbamos. Creo que se viene una zafra mejor que las de los gobiernos herreristas”. Desde un portal de internet aseguraron por otra parte que la polémica entre el entrenador celeste y los periodistas “generó una avalancha de clics que nos llevó a tener que contratar nuevos servidores. Desde que apareció el video de Humberto de Vargas en pedo e insultando a los policías que no se veía algo así”.

El argumento: “Las palabras de Bielsa fueron agraviantes y denigrantes para nuestra profesión, pero, por otra parte, vamos a currar con ellas durante años, así que yo estoy feliz”. Periodista deportivo sin mucha vergüenza.