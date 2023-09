La senadora Graciela Bianchi publicó una encendida denuncia en X sobre la tala, según ella, injustificada, de un árbol que estaba ubicado frente a su casa. Desde el Municipio C respondieron que si bien el árbol “no estaba enfermo, estaba sufriendo”. “Es cierto que el árbol estaba pasando mal, pero no por una enfermedad. Lo que lo tenía mal era ver y escuchar a Bianchi todos los días. De hecho, escribió una carta el municipio solicitando el suicidio asistido”. En la carta, el árbol afirmó: “Los días están siendo un suplicio para mí. Ya no aguanto más esta situación. Para la mayoría, escuchar a Bianchi es una opción. Para mí, un castigo del que no puedo escapar. Estoy sufriendo mucho y no veo alternativas para salir de esto, porque soy un árbol y no me puedo mover”. Luego de analizada la situación, las autoridades del municipio decidieron atender el pedido del árbol. Según relataron, “Cuando terminamos de leer la carta nos pusimos a llorar. Todos estuvimos de acuerdo en que sólo cabía hacer una cosa ante ese reclamo desesperado: una tala digna”.

La despedida: “Si existe un Cielo para los árboles, espero que allí no tengan noticieros ni X”. Última frase del escrito presentado por el árbol.