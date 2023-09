La epidemia de gripe aviar en lobos marinos ya se cobró varias vidas y las autoridades de sanidad animal advierten que la situación seguramente se agrave en los próximos días. De todas maneras, pidieron a las poblaciones de lobos de Punta del Este y Cabo Polonio “mantener la calma y no estigmatizar”. Ayer, el primer animal que contrajo la gripe aviar denunció estar siendo víctima de “escraches” porque en lugar de aislarse como indican los protocolos siguió socializando con el resto de la manada. “Mi vida se transformó en un infierno. No puedo tirarme al agua ni acostarme a tomar sol en las rocas. Soy un paria y no me merezco esto”, dijo. El lobo marino aseguró que luego del contagio tuvo síntomas “muy leves”, por lo que creyó estar frente a “un resfriado común y corriente”. “Esto le podría haber pasado a cualquiera, porque a nosotros las aves nos cagan encima todo el tiempo. Pero justo me tocó a mí, y bueno, ahora mi vida es un infierno”.

Protocolos sanitarios: las autoridades recordaron a los lobos la importancia de “mantener una buena higiene de aletas y reducir al mínimo el contacto directo con otros ejemplares, evitando especialmente pegar aletazos en nariz y ojos”.