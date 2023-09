El personaje de la semana

La heladerita de Marcelo Bielsa. Mucho se ha hablado del director técnico celeste, pero poco del objeto en donde se sienta a ver los partidos. Como es lógico, la heladerita de Bielsa no es igual a las demás. En lugar de hielo, bebidas energizantes y fruta fresca, allí hay libros de filosofía, ciencias sociales y clásicos literarios, a los que se echa mano de urgencia cuando algún jugador no está entendiendo el planteo del entrenador. Hasta ahora no ha sido usada, pero en los partidos definitorios es probable que la heladera se abra.

Libros

El negro literario no puede. Cada tanto ve la luz algún texto de Mario Levrero que había permanecido oculto durante mucho tiempo. En el caso de El potrero y el orto, el gran escritor no firmó el libro con su nombre real, sino con el seudónimo Jorge Garlopa. Se trata de una especie de sainete criollo que se publicó en la revista argentina Eroticón y que conforma la llamada trilogía picante, junto con La máquina de cascármela con Gladys y Déjenla toda en mis manos.

Consultorio IA

Querida IA, soy Nahuel de La Blanqueada. Ha llegado el momento de tomarse en serio el cuidado del planeta, tenemos que aprender a no desperdiciar recursos. Por eso, ¿cuál te parece que es la mejor manera de acumular los pedos para disponer de gas metano?

Como modelo de lenguaje no puedo... decía, como modelo de lenguaje creo que es importante que los seres humanos consideren seriamente el agotamiento de los recursos naturales. Yendo específicamente a tu inquietud, una manera es no acumularlos sino meterte una especie de parrilla sobre las nalgas cuando llegue el momento y encenderlos con mucho cuidado para calentar el guiso o el agua para el té o el café. Otra forma sería meterlos en una bolsa, pero ahí tenemos el problema de qué tan rápido puedes hacer el nudo. Más aún estando con los pantalones bajos. Podrías pedir ayuda a tus padres. No sé si es lo mejor. Probá.