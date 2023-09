“Es cierto que los blancos no tienen mucho más terreno para avanzar en esa zona, pero siempre hay algún viejito cascarrabias dispuesto a votar al Frente Amplio solamente porque está enojado con su partido por quién sabe qué problema. Pero si Los Teros tienen una buena actuación en el Mundial, ganándole a Italia además de a Namibia, por ejemplo, los blancos no sólo van a retener todos sus votos, sino que además van a robar algunos de afuera”, opinó un politólogo cuando se lo consultó acerca de los posibles efectos en el terreno político del desempeño de la selección uruguaya de rugby en el Mundial de Francia. El analista aclaró que si bien “no hay una correlación absoluta entre los logros deportivos y el apoyo a los gobernantes, es indudable que algunos líderes, especialmente si son populistas, saben aprovechar los triunfos. Por eso no sería raro que el candidato a la alcaldía de Carrasco busque asociarse a una eventual buena actuación de Los Teros. Si a Uruguay le va bien, cualquier candidato que quiera llegar a ser alcalde de Carrasco tendría que ir a recibirlos al aeropuerto y aprovechar para meter bocadillos contra el gasto estatal en sus felicitaciones”.

Peligro: “Es una jugada arriesgada la de Lacalle Pou al ir a ver a Los Teros. Si les va muy mal puede perder su base de apoyo en los countries de Canelones”. Politólogo algo alarmista.