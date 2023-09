Viven_1973 | Acá es el primer deporte por lejos, muy por delante del polo y el cricket. ¿Dónde vive esta gente? No importa lo que votemos, nos siguen gobernando los zurdos desconectados de la realidad. #VamosTeros

Cepalino | Me niego a hinchar por este deporte y por los gordos hasta que la burguesía no asuma su rol dirigente en el desarrollo nacional. No podemos seguir hinchando por una clase latifundista y prebendaria sólo porque van a jugar un mundial. Que hinchen las mucamas con cama que los conocen.

Marce_BB | ¡¡JAJAJAJAJAJ!!! ¿Segundo deporte? ¿Y el básquetbol? ¿O me van a decir que hay alguna radio que le da al rugby la importancia que le da Radio Universal al básquetbol? Es una radio dedicada CASI EXCLUSIVAMENTE AL BÁSQUETBOL!!! NO TIENE PRÁCTICAMENTE NADA MÁAASSS! Solamente tienen a Kesman, que no lo ponen a relatar básquetbol porque estaría todo el tiempo pidiendo mano.

Pachamama Sánchez | Desde la Asamblea Animalista del Salón Sambarino manifestamos repetidamente nuestra alarma por el uso de una especie autóctona en extinción como mascota para un deporte violento, machista y patriarcal. Decimos ¡Basta! al sacrificio de teros aquí, en Francia o donde sea.

Terencio | Es así como dice Bauzá, los chiquilines están cada vez más entusiasmados con la ovalada y esto recién arranca. Cuando la población empiece a entender las reglas del rugby, no dudo de que sobrepase al fútbol en popularidad. Y les tiro otra: se viene con todo el béisbol. No sé si vieron qué usan como garrote los de las brigadas antipobre. #VamosTeros #LaLibertadAvanza

WaltSidney | Acá Walter del Cerro. Cómo ha cambiado el paisito desde que me vine a Australia. No saben lo que extrañaba ir al estadio cuando llegué acá. Después, de a poco, con los compañeros del laburo empezamos a seguir a los Queensland Reds... A mí me gustaba porque la camiseta me hacía acordar a la de mi viejo y querido Rampla. Y la verdad, me di cuenta de que el rugby es un deporte muy lindo. Hace tiempo estaba planeando volver a Uruguay, y esta es la mejor noticia. Me imagino a los chiquilines peleando por la _rugger ball, como le decimos acá, en las callecitas de mi barrio, de La Teja, de Nuevo París... Qué ganas de volver, hermano. #GoWallabeesGo

Primo_DeScotti | ¿Y el ciclismo? Es increíble todo lo que hacen por invisibilizar el entusiasmo que provoca escuchar una carrera que dura seis horas un día de semana, sin que pase nada hasta faltando una cuadra para el final. Hay que ser muy hijo de puta para no querer al ciclismo.

Secre_UNTMRA | JaAJJAJA!!111! Quién hizo la encuesta? La gorda del 12!? Siempre le da bien a Lacalle Pou, al rugby, al puente de la Charqueada, a la LUC... es como dijo Marcelo Abdala: “No está bueno que nos corran a ponchazos con encuestas”.