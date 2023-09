LUIS_ ALBERTO_1947 | Pobre hombre, está pasado de laburo y se confundió la palabra “estudiantes” y la palabra “docentes”. Un error comprensible. Yo tampoco doy más y me han pasado cosas parecidas, pero no fue para tanto. Me acuerdo de la vez que dije “delincuentes” en lugar de “policía”, la vez que dije “narcos” en vez de “vecinos”, la vez que dije “blancos” en vez de “pillos”... y no pasó nada.

CAMILO_IPA | ¿Será posible que tenga que venir un filósofo a poner en su lugar a los profesores de filosofía? ¿Por qué no fuimos capaces de hacerlo nosotros? Los que estudian filosofía en el IPA se creen más que el resto porque leen libros enteros en lugar de los resúmenes que leemos los que estudiamos para historia. Es uno de los motivos por los que dejé el IPA. Las exigencias son brutales.

Liberal | ¡Bien, ministro Da Silveira! Hay que enfrentar a los sindicatos. No olvidemos que por su culpa tuvimos el golpe del 73. Fito Garcé lo explicó muy bien en el programa de Cotelo. Obviamente lo acusaron de carnero. ¡Qué orgullo! Si ser carnero es responsabilizar a los sindicatos de cualquier catástrofe, si ser carnero es pedir que no haya medidas de fuerza, si ser carnero es ir a trabajar los días de paro, entonces yo también soy carnero. Y eso que en el 85 voté a Ope Pasquet.

Tabasco | Yo me trabuco siempre con Da Silveira, Mieres y el chiquito que trabajaba en el 12. Es como si hubieran fabricado al mismo insulso pero de distintos tamaños. ¿Cual es el que se peleó con los inspectores de tránsito? ¿Cuál es el que tenía la novia en Panamá? Ya me empecé a armar líos.

MaritaInciarteGattás | El zurdaje está obsesionado con Pablito, no le dejan pasar una. Primero las inversiones de Maya en el exterior, lo de la estación Ancap de Punta del Este y ahora esto. Ojo, también es cierto que cada tanto se pone medio pelotilla en las redes, pero después compensa. Es tan leído y educado, la verdad es que da gusto escucharlo. ¿O quieren que vuelva la ministra candombera? Memoria, uruguayos, memoria!! #FANuncaMás #VamosTeros

Pepo | ¡Andate, Bielsaaaaa!

Rokko | ¿De qué hablás pelotudo? ¿Qué tiene que ver eso con Da Silveira?

Pepo | La AUF funciona bajo la supervisión del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Intervienen Basáñez por unos cartelitos contra la impunidad y no intervienen la AUF para evitar el desastre que se nos viene????

Rokko | Pah, tenés razón. Que se vayan Bielsa, Alonso, Da Silveira y Ana Ribeiro, que se hace medio la que no tiene mucho que ver con el gobierno pero debe haber votado para traer a Bielsa.