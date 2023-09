Javier García anunció que se tomará un receso en sus actividades “por consejo médico”. Según explicó el titular del Ministerio de Defensa Nacional, “cuando asumí el cargo anuncié que iba a dar mi mejor esfuerzo por hacer una buena gestión, pero creo que se me fue la mano. Concretamente, el esfuerzo extraordinario que vengo realizando desde marzo de 2020 para encontrar a los desaparecidos me empezó a pasar factura y sufrí un burnout. Los médicos me explicaron que para seguir trabajando en el tema, que es lo que quiero hacer, tengo que parar un poco”. García responsabilizó de su situación “a los gobiernos del Frente Amplio, porque durante 15 años no hicieron nada para que se sepa la verdad y por eso yo me tuve que enfrentar al desafío de lograr en un lustro lo que no se había logrado en tres. Por más esfuerzo que uno haga, no hay cuerpo que resista tal esfuerzo. Ahora lo que toca es parar para seguir andando”.

Los resultados: García encargó una auditoría para analizar las políticas del FA hacia las víctimas de la dictadura, la cual concluyó que de 2005 a 2019 hubo “desidia y poco apego” respecto del tema.