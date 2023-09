“Es una ilusión, un espejismo. Las personas ven en la publicidad y en las noticias que hay gente que saca algo y se piensa que tiene muchas chances. Pero la realidad es muy diferente. Las probabilidades son ínfimas. Si a mí me preguntan, yo diría que es una especie de estafa”, afirmó un matemático de la Universidad de la República en referencia a la devolución de excedentes del Fonasa. Una exhaustiva investigación de la casa de estudios llegó a la conclusión de que son mayores las chances de sacar el premio mayor del 5 de Oro que de obtener dinero por devolución de aportes.

Muchas personas que suelen apostar a tener algún dinero a su favor en el Banco de Previsión Social coinciden en que esto es algo “casi imposible” de lograr. “Es muy frustrante. Yo me meto todos los años a ver si conseguí algo, meto mis datos personales en la página web, pero siempre me dice que no, que no saqué nada. Al final, a uno se le van las ganas de seguir intentando”.