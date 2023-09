Pocos días antes de que la Mesa Representativa del PIT-CNT aprobara el texto de la papeleta del plebiscito para la reforma de la seguridad social, desde AEBU cuestionaron fuertemente varios de los artículos propuestos. Luego de que el texto final fuera aprobado, la prensa consultó a dirigentes del sindicato bancario acerca de si harán campaña por el plebiscito. “Mhhh... eeehhh... bueno... esteee..., hay que ver”, respondió uno de ellos. Otro bancario respondió: “Antes de contestarte me gustaría detenerme en algo que tiene mucho que ver con el plebiscito. ¿De dónde viene la palabra democracia? Sabemos que viene del griego y que está formada por el prefijo demos, que significa ‘pueblo’, y kratos, que significa ‘gobierno’. Gobierno del pueblo. ¿Pero eso quiere decir que el sistema de gobierno de Atenas, por ejemplo, era una democracia hecha y derecha? No. Entonces, es un tema sobre el que se debe reflexionar mucho. No sé si esto contesta tu pregunta”.

Las papeletas: “Si el Frente Amplio decide que hay que apoyar el plebiscito nosotros vamos a ensobrar las papeletas, aunque no podemos asegurar que no se nos traspapelen algunas”. Astoribergarista picarón.