El ministro de Trabajo y Seguridad Social se refirió a la crisis que está viviendo el comercio en el litoral debido a la diferencia de precios con Argentina. Mieres consideró que para los litoraleños comprar del otro lado del río Uruguay “es como pegarse un tiro en el pie”. Pero el líder del Partido Independiente no se quedó ahí. “Es una cosa realmente contraproducente, una herida autoinfligida, un suicidio. Es como aliarse con Esteban Valenti para crear un sector político nuevo”, expresó. Mieres reconoció que tras el estrepitoso fracaso de su alianza con el publicista pensó en pegarse un tiro, aunque no en el pie. “Fueron momentos duros y no me gusta mucho recordarlos. Por eso le digo a la gente del litoral: no hagan estupideces. Compren en Uruguay, paguen más caro, pero hagan lo correcto. Si no, por más que más adelante la vida les regale una nueva oportunidad, como me pasó a mí, el dolor en el pie les va a quedar”.

La respuesta: “Con lo barato que sale atenderte en Argentina, no me importa pegarme un tiro en cada pie día por medio”. Litoraleño al que le gusta ahorrar.