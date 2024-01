Las declaraciones del jefe comunal fernandino, en las que explicaba la poca participación que tiene el Partido Colorado en la política municipal, generaron molestia entre los dirigentes de Maldonado. “Cuando Antía dice que el Partido Colorado de Maldonado no existe, está dando a entender que hay algo malo con los dirigentes de este departamento en particular, cuando obviamente no es así, porque el Partido Colorado tampoco existe en el resto del país”, indicó un dirigente colorado fernandino. “Si Antía no se rectifica y aclara que Maldonado es solamente uno de los 18 departamentos en donde el Partido Colorado no existe, o 18 y medio, porque Rivera es medio uruguayo y medio brasileño, vamos a tomar medidas. Nuestro único edil en la Junta Departamental se va a transformar en un azote de su administración”.

La queja: “Los colorados fernandinos merecemos respeto. Somos el partido de Francisco Sanabria y de Germán Cardoso. Eso tiene que valer algo”. Dirigente que va a seguir esperando respeto.