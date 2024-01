El exjefe de la seguridad presidencial, que se encuentra recluido en la prisión de Florida, había solicitado el permiso para pasar las fiestas tradicionales con su familia, pero la Justicia se lo denegó. Este hecho motivó un descargo de Astesiano, que fue divulgado por sus abogados. “¿Qué nos pasa, uruguayos? ¿Por qué fue que terminamos así, entregados a la desconfianza, a la suspicacia permanente, a la presunción de culpabilidad en lugar de la presunción de inocencia? ¿Cuándo fue que dejamos de confiar los unos en los otros? En mis tiempos, y acá no estoy hablando de hace 20 años, ni siquiera diez, sino de 2020, 2021, la confianza era un valor supremo. Los uruguayos confiábamos en la palabra del amigo. Ahora esto se ha perdido. Parece que si alguien dice que no se va a escapar, que va a salir de la cárcel a pasar las fiestas con la familia y después va a volver, cumpliendo con las leyes y las disposiciones, en lugar de creer en él, desconfían. Pobre Uruguay”.

Penadés tampoco: “Si Heber aún fuera ministro del Interior, me tenía fe para mirarlo a los ojos y convencerlo de que me dejara salir, pero a este muchacho Martinelli no lo conozco”. Gustavo Penadés, amigo de mucha gente con poder.