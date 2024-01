Fuentes del equipo económico del gobierno reconocieron que existe “preocupación” por la creciente cantidad de empresarios malla oro que recurren a las drogas para aumentar su rendimiento. “Este tipo de comportamiento atenta contra el espíritu competitivo que debería primar en la actividad empresarial. Es injusto con los otros competidores y además distorsiona la competencia”, expresó un jerarca del área de competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Es por esto que desde el gobierno comenzarán a realizar controles antidoping. “Si no lo hacemos, nos van a empezar a sancionar desde el extranjero”, sostienen.

Pero no todos los actores del mundo empresarial condenan el uso de drogas para potenciar la rentabilidad económica. “Yo soy, ante todo, un amante de la libertad. Y, como libertario, no puedo estar en contra de que un ciudadano genere riquezas ofertando un bien demandado. Son transacciones entre privados en las que el Estado no tiene nada que hacer. Si no nos dejamos de puritanismos, nunca vamos a tener libertad”, declaró un empresario.