El acusado de un triple homicidio perpetrado a fines de diciembre lanzó ayer desde sus redes sociales mensajes amenazantes contra la fiscal que investiga el caso, algo que ya había hecho durante las últimas semanas. Pero en esta ocasión aclaró además que sus críticas a la fiscal “son solamente por el caso trucho este que me quieren armar y no tienen nada que ver con eso de que los fiscales son todos de izquierda, que apoyan al Frente Amplio y cosas por el estilo, porque yo de eso no entiendo nada”. El acusado de homicidio dijo: “A Graciela Bianchi no la conozco personalmente y no sé si está bien o está mal lo que dice, porque no entiendo nada de política. Simplemente aclaro que mis críticas a la fiscal no tienen nada que ver con las que ella le hace a la Fiscalía”.

Una nueva amenaza: “Fiscal hdp, apurate con la denuncia por el Antel Arena o sos boleta”. Amenaza anónima que llegó en un sobre multicolor.