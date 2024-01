La decisión del gobierno de Ecuador de poner a los militares a combatir la ola de ataques del crimen organizado generó tibios apoyos en Uruguay. Varios especialistas en criminalidad pusieron en duda que esta estrategia pueda ser aplicada en el país. “Yo no creo que haya que poner a las Fuerzas Armadas a combatir el crimen organizado. Sobre todo porque los militares no están formados en cuestiones de contabilidad, impuestos, lavado de activos y todo eso. Lo que sí se podría hacer es ponerlos a cerrar bocas de pasta base, perseguir avionetas que traen droga y ese tipo de cosas. Pero combatir al narcotráfico propiamente dicho no creo que sea posible”, indicó un criminólogo de la Universidad de la República. Una experta de la Universidad Católica consideró que poner a los militares a allanar estudios contables de Ciudad Vieja “sería un riesgo, porque se podrían cometer injusticias contra contadores que lavan dinero, pero no para los narcos, sino para los evasores fiscales”.

El tuit: “Como en 1972, un gobierno democrático convoca a las Fuerzas Armadas para defender las instituciones. O sea que dentro de 13 años, en 2037, Ecuador estará libre de criminales”. Guido Manini Ríos, demócrata ortodoxo.