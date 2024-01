Líber | La prensa de derecha, como siempre, evitando decir las cosas por su nombre. Esto fue claramente un ATENTADO de los tres peatones hacia el compañero ciclista, con el fin de perjudicar a la compañera Carolina Cosse. No me extrañaría que esos “peatones” fueran en realidad sicarios contratados por el FASCISTA DE YAMANDÚ ORSI!!!!

Liberal | ¿Cómo fue que las bicicletas se transformaron en el medio de transporte de los bisexuales? Cuando yo era niño todos andábamos en bicicleta. Era algo sano. Es como dijo Gramsci, se están quedando con todo.

Duke_de_Hassan | Todo orquestado. ¿Justo frente a la intendencia? ¿La ambulancia que llega enseguida? ¿El ciclista que no le pasa nada? Por favor, es bruto montaje de TV Ciudad. Ya sé que salió por Subrayado, pero ¿quién era el director de Subrayado y pasó a trabajar para Cosse? Porque lo de que a Preve lo echaron tampoco me lo como. Lo dieron en préstamo los zurdos de Canal 10.

Utopía y Pragmatismo 2029 | Por suerte estaba la ciclovía y esto no pasó a mayores. Si hubiera estado el tranvía capaz que teníamos que lamentar cientos de muertos y heridos por descarrilamiento.

Roller | A mí que no me vengan con eso de que tenemos que estar unidos para enfrentar a los autos y los ómnibus. Los ciclistas NO NOS RESPETAN. Los patinadores estamos solos en la jungla de cemento. ¡No hay que aliarse con los traidores! ¡No perdamos la conciencia de clase, compañeros!

Dos_Ruedas | @Roller, por culpa de las visiones infantiles como la tuya es que los vehículos a motor son los dueños de las calles. ¿Tener una estrategia es ser un traidor? ¿Haber conseguido una ciclovía es ser un traidor?

Cadena_Engrasada | @Roller; @DosRuedas, acá el gran problema es creerse que con los monopatines eléctricos vamos a lograr acabar con los autos y los ómnibus. Son inventos de los gringos para mantenernos sometidos. Yo empecé a pedalear las calles hace 20 años y en esa época no nos quejábamos cuando los ómnibus nos metían el peso. Si ellos se tiraban arriba nuestro, nosotros nos tirábamos arriba de ellos. Es cierto que perdimos varios compañeros con esa estrategia, entre los que murieron y los que quedaron en silla de ruedas, pero por lo menos luchábamos.

E-Bike | @Roller; @Dos_Ruedas; @CadenaEngrasada, no hay lucha posible si no abrazamos la interseccionalidad de las reivindicaciones. Que haya un ramal de la ciclovía que te deje en la Facultad de Ciencias Sociales no debería ser una reivindicación de quienes andamos en monopatín eléctrico, sino de toda la sociedad.

Sentido_Común | ¡¡¡4 millones de dólares salió ese caprichito de la faraona Carolina Cosse!!! ¿Se dan cuenta de que con todo ese dinero se podría haber comprado butacas más lindas para el Antel Arena?