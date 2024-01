Chechu murguera | Fui a ver un ensayo. Están ahí en la Fundación Pablo Atchugarry... Ojo, lleven repelente porque te comen los mosquitos. Tienen un salpicón con mucha crítica: se habla del tema de los precios del menú veggie en los restaurantes, del paro general de la CGT contra Milei, de la moto nueva del presidente de Uruguay. Tienen el cuplé de los orcos y el de la mucama paraguaya. Muy buenos.

Liberal2024 | ¿Una sola? Una, dos, 100 murgas puntaesteñas habría que tener para equilibrar con las zurdas. Y además, que sea retroactivo. Capaz que en 20 años se puede discutir de nuevo, pero son muchos años de estar en desventaja. Y hacerlo bien, no como las del feminismo, que ya emparejaron pero después siguieron de largo.

Valentín de LaTa | Eso, seguir a ese Gramsci y reversionar los cuplés recientes que tanto envenenaron el alma del uruguayo: “Los Mailhos de la guía”, “Niños y menores, presos”, “La rubia de la intendencia” y otros. Vamos!! Este es el momento de dar la batalla cultural.

Taxista de antes | Al final parece que esta murga quiere lo mismo del carnaval que las feministas. Es imposible que exista un dios Momo divertido y bacanal sin prejuicios, sin estigmatizar a nadie. Déjense de joder, puntaesteños, y vivan el carnaval como es: chistes de gordos, de oligarcas y de canarios. Ya lo dijo Enrique: “Si hay trans, hay bufarrones”.

Sanitaria Roque Graseras | La murga se llama La Osa Rafaela y todos sus integrantes son laburantes. A ver si dejan de ser tan montevideanocéntricos, porque así nos va luego en las elecciones. A los frenteamplistas de la capital les vendría bien un curso para conocer el interior. Y uno para conocer Punta del Este también.

Klaus 1939 | Yo quedo muy contento porque condiciones están dados ahora para salir danzando rumbo Montevideo con nuestro Escola do Samba desde Nuevo Berlín.

Canario_Fundamentalista | Estoy confundido. Toda mi vida me pasé apoyando cuanta cosa venga del interior; prácticamente no me interesa nada de lo que pasa en Montevideo. Fútbol de verano con sillas playeras, festivales de folclore, riñas de gallo, sentarse en la ruta a ver pasar autos, lo que venga. Pero ahora me vino una duda terrible: ¿Punta del Este sería interior también?

Yamandú_Enjoy | No tengas dudas @Canario_Fundamentalista. Es 100% del interior. Estuve hace poco y es como San Gregorio, pero con olas y agua salada. Dicho sea de paso, me quedó un ticket de la cena, ¿estás para poner unos pesos?

Camilo_IPA | Qué lástima, pensé que llegaban menos contaminados por ser de un lugar alejado y subalterno, que iba a ser algo por fuera de la rosca del concurso oficial, pero hacen cuplés y concursan! Ni siquiera salen en uno de los carnavales alternativos, de los que no tienen murgas pero sirven para hacer tesis sobre el tema. Cada vez más convencido de que el carnaval real está por fuera de los tablados, por fuera de febrero, por fuera de las murgas y por fuera del carnaval.