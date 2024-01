Leo | Esta semana que viene la Luna entra en Venus, así que estás avisado. Imaginate las implicancias, Leo. Si fuera nuestra Luna la que se fuera a Venus, la Tierra podría dejar de girar y tendríamos medio año de día y medio año de noche. ¿Entendés, Leo? Ponete las pilas.

Arial 12 | La fuente de tus problemas está en tu falta de personalidad. No le caés mal a nadie, pero tampoco especialmente bien. No llamás la atención, y eso es bueno para pasar desapercibida, pero tampoco vas a encontrar pareja así. Entonces, en esta semana, te recomendamos arreglarte un poco. Pañuelos de textura bold, serifas importadas e itálicas discretas son lo adecuado para vos hasta fin de mes.

Cáncer | ¡Qué flagelo para la humanidad!, ¿no? Elegimos la hache minúscula porque somos del Hospital Presbiteriano y sólo escribimos Dios y Seguro del Hospital Presbiteriano con mayúscula. Con este Seguro, se te ofrece tratamiento para cualquier tipo de Cáncer típico de estas tierras (de mama, de próstata, de pulmón, de branquia). Tendrás acceso a las técnicas más modernas del siglo XX y que todavía no han llegado a nuestro sistema mutual. Vos te merecés lo mejor, ¿por qué conformarte con ser un Fonasa?

Cornio | La infidelidad, qué tema. Es momento de darle un nuevo encare a esta molestia que te acompaña desde que los astros lo dispusieron así. Nuestra recomendación: pasar a modo stalker total. Revisar el teléfono de tu pareja, hackear cámaras del Ministerio del Interior para seguir sus movimientos –no es tan difícil como parece, sólo es cuestión de tener buenos contactos–, adoptar identidades falsas en aplicaciones de citas y contactarla. Todo vale en pos de la sensación de alivio inigualable que nos brinda confirmar nuestras sospechas.

Agitario | La vida cansa, qué duda cabe. Es que no parás de moverte y de remar a otros. Para estos días te aconsejamos que te tomes un descanso y te damos dos opciones: esencia de laurel serrano cordobés y flores silvestres alpinas del Tirol, que desprenden un aroma calmante y reparador. Y si no, un psicofármaco de la familia de las benzodiacepinas. Mi favorito es la quietapina, y me hace tan bien que incluso a veces jorobo con que me llamo Pina.

Gaturro | Esta semana está linda para ir al casino y jugarse todo lo que te queda del sueldo, porque ¡es tu semana de suerte! La alineación de Venus y los exoplanetas con la asíntota segunda de tu carta natal lo aseguran: no podés perder. Apostalo todo, nada de timideces.

Virgo | Aunque no lo creas, los astros nos dicen que el amor espera a los virginianos en las redes sociales. Pero son muchas, tenés que elegir bien. Hay una que se llama Girls With Surprises, esa no. Nymphogrannies tampoco. No podemos hacer publicidad, Virgo, pero el amor está a un clic.

Dragón de mierda | Esta semana tampoco vendrá el amor para los fueguitos de caca. Pero no te deprimas y, sobre todo, no pierdas el tiempo. Aprovechalo usando el aparato íntimo que se compró tu expareja para usarlo contigo antes de dejarte.