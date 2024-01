El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, alertó sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas reciban ataques por parte del sistema político y adelantó que, si eso ocurriese, los militares responderían. “Si alguien ofende a las Fuerzas Armadas o dice mentiras sobre ellas, los militares vamos a responder. Concretamente, vamos a armar un partido integrado por militares retirados del que voy a ser candidato a la presidencia, y vamos a competir en las elecciones”, aseguró.

Stevenazzi reconoció que “con tan poco tiempo va a ser muy difícil que yo me transforme en presidente”. “Pero con los votos que vamos a sacar gracias a la enorme cantidad de militares, policías y viejos fachos que hay en Uruguay nos va a alcanzar y sobrar para armar un poco de relajo. Así que ya saben: si no quieren que pase esto, no nos ataquen”, advirtió.