Las encuestas en la interna frenteamplista muestran a Yamandú Orsi como claro favorito y a Carolina Cosse en un cómodo segundo lugar. Mario Bergara aparece en tercer puesto, aproximadamente con un 5% de intención de voto. “Hasta hace unos meses yo me negaba a hablar de un plan B por si no ganaba la interna, pero este partido ya no lo puedo dar vuelta. Si no gano la interna, algo que es posible, voy a estar donde el Frente Amplio me ponga. No me molestaría manejar las redes sociales del gobierno, por ejemplo”, declaró ayer el aún precandidato. El nombre de Bergara es mencionado frecuentemente como posible ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio, aunque el propio aludido reconoce que esta perspectiva no le interesa demasiado. “Ser ministro de Economía sería muy aburrido. Lo mío es la comunicación, las redes sociales, salir disfrazado de carpincho en la tele, escribir tuits polémicos y ese tipo de cosas”.

La frase: “Estoy solo y en un lugar muy frío, pero no pierdo las esperanzas de que ocurra algún milagro y me rescaten”. Mario Bergara, figura frenteamplista accidentada.