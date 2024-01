Murguistas, parodistas y humoristas están dando los últimos retoques de sus espectáculos de cara a la apertura de los tablados y el inicio del concurso oficial del Teatro de Verano. Los letristas tuvieron abundante material para trabajar durante el año pasado, sobre todo en materia política. “Con las derivaciones de los casos de Astesiano, Marset, Penadés y Albisu nos da para tres espectáculos. Es una suerte, porque en los últimos años se generó como una moda de hablar de temas importantes, como la movilidad eléctrica, la inteligencia artificial, el hidrógeno verde y cosas por el estilo, para que no parezca que hacemos solamente chistes verdes. Pero en 2023 por suerte aparecieron unos cuantos escándalos”, explicó un letrista de una murga. A los parodistas y humoristas, que por reglamento no pueden hablar de temas de actualidad, los escándalos políticos no les aportan demasiado, aunque esperan tampoco tener que caer en los temas mencionados anteriormente. “A nosotros se nos complica con el tema de los chistes sobre violencia de género, gays y todas esas cosas, pero por suerte venimos zafando con el humor autoreferencial sobre el carnaval”, indicó un letrista de un conjunto de parodistas.

La confesión: “Soy un murguista de la vieja escuela. Hacer chistes sobre el escándalo Penadés sin caer en los chistes clásicos sobre pedofilia era un desafío demasiado grande”. Cupletero que este año decidió no salir.