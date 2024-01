“Tema tenemos de sobra. Lo que más nos preocupa es que la gente no se confunda. Esto es más complicado que seguir el argumento de Game of Thrones”. Así definió el director de un conjunto de murga el principal desafío al que se enfrentan los libretistas de los conjuntos. Ante la sobreabundancia de escándalos registrados durante 2023, varias murgas optaron por repartir entre los espectadores una guía con los principales hechos del año, incluyendo un breve resumen de los acontecimientos, la lista de los personajes involucrados y la fecha aproximada en que ocurrió. “Si la gente mezcla mucho los hechos, no va a entender los chistes. Por ejemplo, si piensa que Penadés mandó destruir documentos, Astesiano se escapó a Paraguay y Marset espió para Lacalle Pou, en lugar de disfrutar del espectáculo se va a ir del tablado frustrada y confundida. No tenemos más remedio que repartir la guía”.

El deseo: “El abuso sexual no es un chiste. La pedofilia no es un chiste. Esperemos que las murgas estén a la altura y no se dediquen a hacer chistes con eso”. Gustavo Penadés, espectador sensible.