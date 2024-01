Varias figuras de la coalición de gobierno coincidieron en que el arranque de este 2024 no podía haber sido mejor. “En lo que va del año no tuvimos ningún escándalo, lo cual habla de un cambio de pisada importante. Para este gobierno, pasar 24 horas sin que estalle en la prensa algún caso escandaloso de esos que permanecen en la memoria de la ciudadanía durante varios años, o incluso décadas, es un verdadero avance”, aseguró una legisladora del Partido Nacional. Pero en la interna nacionalista son conscientes también de que no es momento de festejar, sino de fijarse objetivos modestos. “Si me preguntás si el miércoles vamos a estar celebrando que pasaron 48 horas de 2024 sin escándalos, yo la verdad que no te lo podría firmar. Lo importante acá es no ser exitista. Hay que ir paso a paso, celebrando las pequeñas conquistas”, opinó un legislador colorado.

La frase: “Para un gobierno en nuestra situación, pensar en grandes períodos sin escándalos es una utopía. Para nosotros el camino es la recompensa”. Oficialista modesto.