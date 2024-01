La presencia del mandatario argentino en la reunión del Foro Económico Mundial no pasó desapercibida. Su discurso, en el que criticó al feminismo, cuestionó la existencia de una crisis climática y acusó al neomarxismo de haberse infiltrado en las instituciones globales, generó reacciones diversas. “Estoy muy impresionado. Para ser adolescente, es un genio. Obviamente que sus ideas son un poco extravagantes, pero las expone con mucha madurez. Es la clásica contradicción aparente entre actitudes infantiles y adultas que anida en el cerebro de cualquier adolescente”, opinó un multimillonario presente en Davos. Un diplomático que asistió a la cumbre en representación de la Unión Europea afirmó, por el contrario, que el discurso lo dejó “con un sabor amargo”. “Un quinceañero que parece de 50 años no puede estar bien. Ver a alguien que habla como si llevara tres lustros en el mundo pero se ve como si llevara diez me impresionó muy negativamente”.

La queja: “Me parece muy poco serio que un presidente dé un discurso consistente únicamente en la lectura de tuits”. Asistente a Davos que pidió la devolución de la entrada.