La inestabilidad en Medio Oriente llevó a que varios países occidentales elevaran su nivel de alerta ante posibles atentados terroristas. Pero en el caso de Estados Unidos, las autoridades consideran que el riesgo es “extremadamente bajo”, ya que “cualquier atentado terrorista seguramente resultaría opacado por algún tiroteo de un desequilibrado local, y esto hace que los terroristas prefieran no hacer nada”.

Un terrorista islámico consultado por la prensa reconoció que está planeando un atentado desde hace más de un año, pero que no encuentra momento para hacerlo. “Simple y sencillamente no hay fechas libres. Cada vez que hay un tiroteo espero un par de días hasta que no se hable más de la noticia y así poder causar un impacto con mi atentado, pero enseguida se produce un nuevo tiroteo. Estoy pensando en irme a hacer atentados a algún otro país en donde el asesinato de civiles no pase tan desapercibido como acá”.